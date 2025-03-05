Выставка фарфоровых кукол стартовала в Красногорске

Торжественное открытие выставки фарфоровых кукол, приуроченной к международному женскому дню, состоялось в культурно-досуговом клубе «Мечта» в понедельник, 3 марта, сообщает пресс-служба администрации Красногорска.

Каждая кукла коллекционера Яны Батовой уникальна — это не просто произведение искусства, а настоящее отражение своей эпохи. Знакомясь с уникальными экспонатами выставки, посетители совершат путешествие по различным культурам, увидят, как менялись образы и эстетические предпочтения разных народов. Каждая фарфоровая кукла создана с глубокой, проникновенной любовью и вниманием к деталям, благодаря чему максимально точно передается дух соответствующего времени.

Познакомиться с коллекцией Яны Батовой жители и гости городского округа Красногорск смогут вплоть до 28 марта.

Выставка проходит по адресу: рп. Нахабино, ул. Чкалова, д. 7.

Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+.

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