Выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира» стартовала в Подмосковье

18 декабря в Серпуховском историко-художественном музее открылась выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира», которая объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта. Об этом рассказали в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Экспозицию составят порядка 200 экспонатов, среди которых произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Ольги Розановой, Анны Лепорской и других мастеров, а также ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного быта и искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.

В основе экспозиции — коллекция Серпуховского историко-художественного музея, а также экспонаты из Екатеринбургского музея изобразительных искусств и музейно-выставочного центра Серпухова. Особую поддержку проекту оказал Государственный Русский музей в части создания мультимедийной экспозиции.

Выставка стала результатом исследовательской работы молодых кураторов, обучающихся в рамках программы Avant-Garde Lab 6 — совместного проекта центра авангарда Еврейского музея и Энциклопедии русского авангарда. Команда работала под руководством искусствоведа и куратора Александра Кремера и доктора искусствоведения, научного сотрудника Третьяковской галереи Игоря Смекалова. Научным консультантом выставки выступил историк искусства и эксперт по русскому искусству XX века Андрей Сарабьянов.

Выставка работает в отреставрированном «Каретном сарае», который стал новым выставочным пространством музея.

«Предыдущие большие выставки Серпуховского историко-художественного музея, созданные совместно с музеями России — «Маковские. Константин и Владимир», «Гоголь. Загадки гения», «Мир, сотворенный заново», «Образ и смысл», «Незабываемые», «Живопись света» — получили большой отклик у посетителей. Совершенно отличным от них станет новый межмузейный проект «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира». Это выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России ХХ века. А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном «Каретном сарае», максимально полно представляющий возможности новой площадки. Уверен, что выставку ждет большое внимание и свой вдумчивый зритель», — отметил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Структура выставки «Фабрика авангарда» охватывает пять ключевых этапов развития авангардного движения, каждый из которых раскрывает различные аспекты искусства и его влияние на общество. Раздел «Мастерская раннего авангарда» показывает, как молодые художники искали новые формы образности. В разделе «Кладовая примитива» акцент сделан на влияние народного искусства, икон и примитивизма. Художники искали вдохновение в традиционном русском искусстве, стилизуя его элементы для создания нового выразительного языка. «Лаборатория формы» посвящена экспериментам с абстракцией и новым визуальным языком. В разделе «Новый быт» экспонаты показывают, как индустриализация и революционные изменения повлияли на искусство и жизнь в СССР. Этот раздел раскрывает, как авангардные идеи проникали в повседневную жизнь, включая архитектуру, новый быт и социальные практики. Раздел «Обратное движение» посвящен развитию авангарда в послевоенные десятилетия, продолжению трансформации его идей и внедрению их в массовое производство.

«Каждый год Серпуховский историко-художественный музей реализует крупные межмузейные проекты, расширяя географию сотрудничества, мы ищем актуальные форматы взаимодействия с аудиторией, делая музей современным и открытым для самых разных посетителей. На выставке «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира» многие предметы представлены впервые, а благодаря поддержке Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Музейно-выставочного центра г. Серпухова и Государственного Русского музея удалось создать глубокую и целостную выставку», — рассказала директор Серпуховского историко-художественного музея Жанна Новак.

Выставка будет работать до 18 мая 2025 года (0+).

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