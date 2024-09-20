Выставка «Этнодиффузия» художника Елены Феодор открылась в Королеве

Экспозиция «Этнодиффузия» открылась в Центральном дворце культуры имни М. И. Калинина в Королеве. Ее автор — живописец-график, педагог, член-корреспондент РАНИ, председатель секции книжной графики в «Евразийском художественном союзе» Елена Феодор, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Цикл работ проекта «Этнодиффузия» посвящен взаимодействию различных этнических культур, в них использован материал, который автор начала собирать с 2006 года в путешествиях по разным странам.

«В сегодняшнем мире культуры перемешиваются и влияют друг на друга. Наблюдая этот процесс в течение многих лет, я и пришла к концепции, лежащей в основе этой серии. В своих произведениях мне захотелось соединить несколько культур, связать разные изобразительные языки, противопоставляющие друг другу реалистическое и абстрактное изображение в едином пространстве», — отметила Елена Феодор.

Выставку «Этнодиффузия» можно увидеть до 1 ноября в фойе второго этажа ЦДК им. М. И. Калинина (ул. Терешковой, 1).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.