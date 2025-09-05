Выставка «Дневники Победы» откроется в Василеостровском районе Петербурга

Экспозиция организована «Петербургским дневником», районными изданиями Северной столицы, Национальным центром исторической памяти при президенте РФ и петербургским отделением общественного движения «Бессмертный полк России».

«Как мы и обещали, наша выставка продолжит свое путешествие по разным районам Санкт-Петербурга. В День памяти жертв блокады Ленинграда она откроется рядом с креативным пространством ДК Кирова. Во время блокады Васильевский остров подвергался обстрелам, бомбежкам. Место для открытия выставки было выбрано неслучайно: в годы войны во Дворце культуры работал госпиталь, где выхаживали раненых ленинградцев», — отметил генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр» — главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

В центре проекта — свыше двадцати материалов «Петербургского дневника», повествующих о героизме и отваге ленинградцев, а также о доблестных поступках советских солдат как в пределах Советского Союза, так и за рубежом. В основе этих публикаций лежат уникальные архивные документы, фотографии, а также рассказы ветеранов и тех, кто пережил войну.

Ранее выставку «Дневники Победы» можно было увидеть в Петропавловской крепости, на набережной реки Охты и на Пражской улице в Санкт-Петербурге.