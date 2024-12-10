Выставка детских рисунков откроется в Раменском округе 13 декабря

В Раменском городском округе состоится открытие выставки детских рисунков под названием «Символ года». Экспозиция будет посвящена символу наступающего 2025 года — змее. Мероприятие пройдет 13 декабря в ДК «Победа» поселка Удельная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организаторы выставки отмечают, что детский взгляд на мир отличается особой фантазией и чудесами. Даже такой образ, как змея, в детском творчестве часто превращается в красивого и необычного персонажа. Посетители смогут увидеть мир глазами юных художников и оценить их таланты.

Открытие выставки «Символ года» состоится 13 декабря в 15:00 в Доме культуры «Победа», расположенном по адресу: Раменский округ, поселок Удельная, улица Солнечная, дом 35. Вход на мероприятие свободный. Возрастное ограничение: 6+.

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