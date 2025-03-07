Выставка детских работ «Ты с бега на шаг перейди с вдохновеньем!» открылась в Раменском

6 марта в спорткомплексе «Борисоглебский» города Раменское открылась выставка детских работ «Ты с бега на шаг перейди с вдохновеньем!», посвященная культурным и природным достопримечательностям Раменского муниципального округа. Юные художники из студии «Арт-Палитра» под руководством Елены Григорьевой представили свои рисунки, запечатлевшие красоту родного края, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На выставке представлено более 50 рисунков, выполненных воспитанниками студии в возрасте от 6 до 14 лет. Ребята постарались отразить в своих работах самые яркие и узнаваемые достопримечательности Раменского округа: памятники архитектуры, живописные уголки природы и другие местные символы.

По словам руководителя студии Елены Григорьевой, выставка призвана привлечь внимание жителей к культурному наследию и природным богатствам Раменского края.

«Мы стремимся воспитывать в наших юных художниках любовь к родному городу, уважение к его истории и традициям. Каждый рисунок — это маленькая частичка души ребенка, его взгляд на окружающий мир», — отметила она.

Выставка будет работать в спорткомплексе «Борисоглебский» по адресу: г. Раменское, ул. Махова, 18/1 до 25 апреля. Записаться на посещение можно по телефону: 8(496)465-25-36.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.