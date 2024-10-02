Выставка «Ароматы юга» открылась в Дмитровском кремле

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» проходит выставка «Ароматы юга». В экспозиции представлены живописные работы заслуженных художников РФ Сергея и Максима Сидоренко, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

На выставке экспонируются более 30 живописных работ, созданных в разные годы в южных регионах России. Это итог многолетней творческой работы художников, вдохновленных красотой и разнообразием природы юга России. Гостям представится возможность не только визуально насладиться великолепием пейзажей, но и ощутить их атмосферу через художественную интерпретацию.

Выставка завершится 8 декабря 2024 года. Подробности на главном туристическом портале Подмосковья. 6+

Дмитровский кремль представляет собой частично сохранившуюся древнерусскую крепость XII века. Раньше это была резиденция удельных князей Дмитрова. Сейчас кремлевские строения являются объектом культурного наследия России. На территории кремля работает музей-заповедник «Дмитровский кремль», располагающий богатейшей коллекцией предметов, которая складывалась на протяжении более 100 лет.

Мероприятие проходит при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

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