Выставка африканского искусства «Африка. Чудо цвета» работает в Дмитрове

С 24 мая в музее-заповеднике Дмитровского кремля работает выставка «Африка. Чудо цвета». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В экспозиции представлены предметы из коллекции Государственного музея искусства народов востока — порядка 60 экспонатов, включая живописные полотна и керамические изделия.

У гостей музея-заповедника появилась уникальная возможность познакомиться с конголезской художественной школой Пото-Пото. Примечательно, что мастера этой школы работали на переломе двух эпох — в период колониализма и во время обретения Конго независимости. Работая без строгих канонов, они стремились сделать свои произведения максимально выразительными.

В 70-е — 80-е годы прошлого века конголезское искусство широко представлялось на различных выставках. Многие экспонаты были переданы в дар Государственному музею искусства народов Востока. Благодаря этой выставке жители и гости Дмитрова могут увидеть уникальные произведения искусства.

31 мая в 15:00 состоится официальное открытие выставки «Африка. Чудо цвета». Экспозиция завершит свою работу 14 июля.

Адрес: Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, дом № 17. Телефон для справок: 8 (495) 993-74-13.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.