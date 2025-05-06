Вышел тизер 3 сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара»

В новом сезоне, который станет финальным, зрители узнают, чем закончится история Сон Ки Хуна. События будут происходить после кровавой развязки второго сезона.

В тизере показали, что главный герой вновь окажется среди участников игры. В кадре можно увидеть, что Ки Хун лежит в гробу с розовым бантом, который выносят в зал ко всем игрокам. Главный герой жив, но его вновь втягивают в смертельную игру.

Премьера третьего сезона состоится 27 июня текущего года.

«Игра в кальмара» — южнокорейский телесериал, ставший хитом. Первый сезон вышел в сентябре 2021 года, второй — в конце 2024 года.