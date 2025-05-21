Выходные в «Москино»: в кинопарке проведут мотошоу и встречи с каскадерами

В выходные, 24 и 25 мая в кинопарке «Москино» пройдут захватывающие мотошоу, показ съемок сцен военных фильмов и встречи с каскадерами, сообщает «Царьград» .

24 мая с 13:00 до 14:00 состоится конференция с каскадерами из России, Грузии и Армении, а также встреча с постановщиком трюков киностудии «Беларусьфильм» Александром Ситником. Они расскажут о методике трюков и ответят на вопросы гостей.

В 18:00 зрители увидят, как ставят самые опасные сцены боевиков, когда каскадерам приходится «гореть».

Отдельную программу организаторы приготовили для самых маленьких посетителей: с 12:00 до 18:00 в субботу они смогут покататься на детских мотоциклах.

В 13:00 25 мая состоится еще одна встреча с каскадерами, а с 17:00 до 19:00 оба дня зрители смогут познакомиться с президентом Гильдии каскадеров России Александром Иншаковым.