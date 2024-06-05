Встреча с поэтессой Шахназ Сайн состоится 9 июня в Подмосковье

В воскресенье, 9 июня, в рамках литературного фестиваля «Арт-пикник. Проект: ПОЭТ» пройдет встреча с поэтессой Шахназ Сайн. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Московской области.

Лирика молодой поэтессы Шахназ Сайн проникновенна, а временами откровенна. Она показывает, что поэзия способна вдохновить человека на большие поступки и мудрые решения, а также обратить внимание на прекрасное настоящее. Поэзия может стать опорой и поддержкой для человека в трудную минуту, в этом уверена Шахназ. С 19 лет она публикует свои стихи в соцсетях, где сейчас у нее уже более 100 тысяч подписчиков. Поэтесса выпустила три книги стихов, которые пользуются большой популярностью.

Встреча начнется в 13:30 в лектории усадьбы Большие Вяземы. Организатор встречи — книжный магазин «Читай-город».

В этот день гости фестиваля встретятся с актером театра и кино, звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Львом Зулькарнаевым. Он с детства пишет стихи, а в 2018 году вышел в свет его сборник «Четыре стены одинокого счастья». Посетителей ждут встречи с актерами Сергеем Друзьяком, Ириной Гриневой, продюсером и сценаристом Дарьей Назаровой,

Также в программе: «Литературная гостиная Дмитрия Кравченко», музыкальные выступления грузинской певицы Меги Гогитидзе, ансамбля «Русская песня» Надежды Бабкиной и многое другое.

Вход на фестиваль 9 июня бесплатный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.