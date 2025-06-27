Всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение» стартует 7 июля

7 июля в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» стартует всероссийская ежегодная акция «Культурная суббота. Краеведение», направленная на популяризацию традиций народов России. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

По словам статс-секретаря — замминистра культуры РФ Жанны Алексеевой, акция проходит уже пятый год подряд и за все время собрала более 60 тыс. участников.

«Участие в акции — это прекрасная возможность рассказать о традициях своего региона, изучитьисторию родного края», — сказала замминистра.

Школьники со всей России могут проявить свои знания в области краеведения и народной культуры, приняв участие в творческом соревновании в 4 номинациях: «Я — экскурсовод», «Культурные маршруты родного края», «Я пишу о родном крае», «Традиции моего края». Для этого с 7 июля по 25 августа им необходимо оставить заявку на участие в личном кабинете на портале «Культурадляшкольников.РФ».

По итогам экспертная комиссия, состоящая из деятелей в сферах краеведения, литературы и народного творчества, выберет 100 наиболее интересных работ победителей, которые будут опубликованы на портале «Культурадляшкольников.РФ».

Проект «Культура для школьников» реализуется Минкультуры России и Минпросвещения России совместно с Центром культурных стратегий и проектного управления (РОСКУЛЬТПРОЕКТ) и Российским фондом культуры.