Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Ленинском округе 18 мая

В ходе вечерней программы мероприятий, которая начнется в 21.00, можно будет посетить Киносад, узнать о музыкальных предпочтениях семьи Ульяновых и научиться писать чернилами.

«Мы подготовили для посетителей иммерсивные и музыкальные экскурсии, квесты, лекции, мастер-классы. Впервые в Горках в мемориальной зоне начнет работу кинотеатр, покажем киноальманах из пяти новелл о любви российского режиссёра Александры Франк. В этом году тема „Ночи музеев“ — „Из поколения в поколение. Семейные реликвии“, и эта лента как раз рассказывает о взаимоотношениях в семьях, о детях, о любви», — приводятся в сообщении слова директора музея-заповедника Евгения Сарамуда.

Уточняется, что в центре внимания всей программы будет тема сохранения семейной памяти и духовно-нравственных ценностей. В ходе экскурсии «Семейный романс» жители и гости Ленинского округа узнают о музыкальном воспитании в семье Ульяновых и услышат их любимые произведения. Нотная библиотека, хранящаяся в музее «Кабинет и квартира В. И. Ленина в Кремле», насчитывает 395 нотных тетрадей.

Для детей в усадьбе Горки пройдет квест «Музейный детектив. В поисках семейных реликвий». Экскурсия «Пишите письма» познакомит с домашними традициями семьи Морозовых. В программе — мастер-класс по каллиграфии и письму чернилами. Путешествие в революционную эпоху совершат гости экскурсии «Женщины вождя», на которой узнают историю знакомства В. И. Ленина и Н. К. Крупской, которые обвенчались в ссылке в Сибири и провели вместе 26 лет.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.