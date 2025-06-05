Всероссийский конкурс «Битва хоров!» проходит в Санкт-Петербурге до 4 августа

С 26 мая по 4 августа будет реализован Всероссийский конкурс «Битва хоров!». Конкурс проводится Санкт-Петербургской региональной общественной организацией развития культуры и искусства «МирАрт», при поддержке фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ», а также при информационной поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи (Движение Первых), Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской региональной общественной организации развития культуры и искусства «МирАрт».

Конкурс имеет высокий рейтинг на территории РФ, участники конкурса имеют возможность выступать на крупнейших площадках страны и представлять свой регион, таких как: Всемирный фестиваль молодежи (Сириус, г. Сочи), Красная площадь в День России, концерты на Выставке достижений народного хозяйства, Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» и другие. В 2024 году в рамках конкурса было получено 2000 заявок из 89 регионов РФ, полуфиналисты и финалисты конкурса представляли регионы в рамках Всемирного фестиваля молодежи в г. Сочи.

Цель конкурса — предоставить возможность творческим коллективам заявить о себе и своем регионе в прямом эфире на рейтинговых интернет-платформах, познакомиться с работой различных музыкальных коллективов из федеральных округов и получить обратную связь от жюри и наставников. В год 80-й годовщины победы Великой Отечественной коллективы на различных площадках фестиваля молодого искусства «Таврида.АРТ» исполнят популярные песни о войне советских, российских современных композиторов.

В конкурсе могут поучаствовать коллективы и солисты, а также дуэты.

Прием заявок на отборочный тур пройдет до 13 июня (включительно) на сайте конкурса. Далее коллективы, прошедшие в четвертьфинал, выйдут на связь с высококвалифицированными наставниками проекта.

Полуфиналиты/финалисты проекта будут приглашены для очного участия в конкурсе на фестиваль. Анонс конкурса 2025 года.