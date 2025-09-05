Всемирно известный режиссер Гаспар Ноэ был замечен в центре Петербурга

Вечером 4 сентября в самом сердце Петербурга был замечен французский режиссер Гаспар Ноэ. Видео с его участием появилась в Telegram-канале «Новая звуковая волна», сообщает «Бриф24» .

Как позже выяснилось, Ноэ посетил один из баров на улице Некрасова. Сотрудники заведения подтвердили, что это действительно был знаменитый режиссер.

Гаспар Ноэ получил мировую известность благодаря таким кинолентам, как «Необратимость», «Вход в пустоту» и «Любовь», а также картинам «Экстаз» и «Субъективная реальность». Его работы, полные провокаций и отличающиеся выразительным визуальным стилем, сделали его одним из самых обсуждаемых режиссеров современности.

Кроме того, Ноэ является трехкратным лауреатом Каннского кинофестиваля. В 1991 году он был удостоен приза общества драматических авторов и композиторов за лучшую короткометражку — «Падаль». В 1998 году его фильм «Один против всех» был отмечен призом компании «Мерседес-Бенц», а в 2018 году Ноэ получил премию Международной конфедерации артхаусного кино за ленту «Экстаз».

В картинах Ноэ снимались такие звезды, как Венсан Кассель и Моника Беллуччи. Ранее, в августе 2024 года, режиссер уже посещал Россию, проведя несколько дней в Москве и Санкт-Петербурге.