Все время с мамой: сына Сябитовой раскритиковали в Сети за отсутствие жены

Телеведущая, главная сваха страны Роза Сябитова часто стала появляться в разных шоу в компании своего 35-летнего сына Дениса, который все еще холост. Пользователи Сети отреагировали на это критикой в адрес мужчины, который до сих пор много времени проводит с матерью и не может полноценно выражать свои мысли, пишет SHOT .

Журналисты выяснили, что Денис Сябитов владеет автомобилем марки Lada Granta, квартирой в московском Чертанове площадью 40 кв. м и долей в 3-комнатной квартире в Савеловском районе. За все время пользования автомобилем он практически не нарушал ПДД, а если получал какой-то штраф — сразу оплачивал.

Россиянки пишут в соцсетях критику в адрес Дениса, который в своем возрасте до сих пор ходит везде в сопровождении матери. По их мнению, такими темпами женщину себе он найдет еще не скоро.

Однажды Сябитов чуть не женился на матери двух детей, но в эту историю вмешалась его звездная родительница. В итоге отношения пары разрушились. Те, кто все-таки хочет попытать счастье познакомиться с Сябитовым, могут поговорить с ним о компьютерных играх, аниме или страйкболе.