«Все еще лучше всех»: хирург рассказала о пластике Кристин Дэвис

Пластический хирург Ксения Авдошенко заявила, что звезда сериалов «Секс в большом городе» и «И просто так» Кристин Дэвис пошла не совсем верным путем, когда делала операции на лице, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Если бы ей вовремя выполнили эндоскопический лифтинг лба, верхнюю и нижнюю блефаропластику, то она достаточно длительное время сохраняла бы моложавый вид. Однако вместо точечной хирургической коррекции проблемных зон актриса выбрала другой путь», — сказала доктор.

По ее словам, принципиальной ошибкой оказалось использование дермальных наполнителей на базе гиалуроната. Эти вещества стали вводить в ее и без того объемные мягкие ткани в области скул. В определенный момент времени внешность пациентки приобрела одутловатый и неестественно раздутый вид, а затем она все же решила вывести филеры из кожи и тут же резко постарела.

Однако, по мнению поклонников актрисы и хирурга, Кристин Дэвис все еще выглядит «лучше всех» в сериалах.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.