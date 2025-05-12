Временное проседание: эксперт оценил ситуацию в fashion-индустрии в РФ

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что падение продаж в офлайн магазинах одежды на фоне конкуренции с маркетплейсом — это не глубокий системный кризис, а временное проседание, сообщает АБН24 .

«Многие бренды продолжают развитие, или даже заявляют о его расширении. Опасения по поводу массового закрытия магазинов в торговых центрах в ближайшие 12–18 месяцев выглядят умеренными», — отметил эксперт.

По его словам, ситуация связана с адаптацией к активному расширению в 2022–2023 годах, снижение продаж в I квартале составляет всего 10%.

Сейчас участники рынка ждут мер поддержки от государства — вплоть до расширения программ льготного кредитования и субсидий, а также планируют оптимизацию арендных договоров и пересмотр площадей. В новых условиях наибольшую устойчивость могут продемонстрировать гибкие модели с привязкой к обороту.