Врач из Ленинского округа участвует во Всероссийском фестивале патриотической песни

«Вокалом я занималась очень давно, сейчас это мое хобби. В творчестве нет возрастных ограничений, и каждый человек когда-то пробовал себя в этом. Я всегда хотела петь, и эта мечта меня преследует. Судьба снова преподносит мне возможность выходить на сцену», — поделилась с пресс-службой участковый врач-терапевт Ширинжемал Ораева.

Она также рассказала, что врачом-терапевтом в Ленинском городском округе она работает с 2023 года. Узнав от коллег о конкурсе, с удовольствием решила принять в нем участие. Для жюри и зрителей она исполнила песню Анны Герман «Эхо любви».

«Я даже расплакалась, потому что понимала глубокий смысл произведения. Эта патриотическая песня рассказывает нам о тяжелом периоде, когда было много потерь, но любовь всегда остается с нами. Было одновременно грустно и душевно», — добавила Ширинжемал.

В пресс-службе сообщается, в отборочном туре приняли участие свыше 70 конкурсантов со всей Московской области. Среди участников были не только работники сферы здравоохранения, но и студенты Московского областного медицинского колледжа. В финал прошли шесть представителей здравоохранения, которые получили право представлять регион на Всероссийском фестивале.

«Это был не столько конкурс, сколько самый настоящий фестиваль, праздник музыки и искусства, творчества и таланта наших коллег. Удивительные голоса звучали на протяжении всего отборочного этапа, мощная энергия от групп поддержки заряжала всех присутствующих невероятными и удивительными эмоциями. Все участники выступили достойно. Мы гордимся, что среди членов Профсоюза нашего региона так много талантов!», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Организатором отборочного этапа фестиваля является Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.