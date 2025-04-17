Вполне ожидаемо: эксперт оценил просьбу Ван Дамма к Путину

Эксперт по международным отношения Арам Акопян заявил, что обращение актера Жана-Клода Ван Дамма к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой о разрешении приехать в Россию и стать послом мира — вполне ожидаемая ситуация на фоне потепления российско-американских отношений, сообщает «ФедералПресс» .

«Многие представители шоу-бизнеса, искусства, бизнеса и других сфер начинают „переобуваться“ в воздухе, подстраиваясь под новые политические реалии. Это не более чем естественный процесс — стремление остаться в струе, наладить связи и подружиться с теми, кто сегодня у руля», — сказал эксперт.

Он также напомнил, что Голливуд — одна из самых политизированных индустрий в мире: там выигрывают те, кто «умеет четко улавливать ветер перемен».

По словам эксперта, Ван Дамм оказался гибок не только в боевых искусствах: ему удается виртуозно лавировать и между политическими течениями.

На распространившимся в Сети видео Ван Дамм передает «большой поцелуй» Владимиру Путину и заявляет, что готов приехать в РФ.