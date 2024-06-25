В Павловском Посаде пройдет фестиваль сохранения исторического наследия «Том Сойер Фест»

30 июня в 12:00 в Павловском Посаде состоится открытие фестиваля сохранения исторического наследия «Том Сойер Фест» . Объектом для его проведения в первом сезоне станет дом по адресу ул. Кирова, 69, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Зрителям расскажут об архивной истории домика, познакомят с партнерами, проведут экскурсию.



Также будет возможность поучаствовать в мастер-классах и выпить чай с печеньями в компании друзей фестиваля. В конце всех ждет приятный бонус — выступление гостей из Звенигорода и «Дуэта народного пения».

Открытие фестиваля будет проходить на территории дома по адресу ул. Кирова, 69.

Принять участие в «Том Сойер Фесте» и присоединиться к команде фестиваля может любой желающий независимо от опыта волонтерской работы и умения красить по дереву.

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