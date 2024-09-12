Возможности туристического потенциала Подмосковья обсудят на ВДНХ 16 сентября

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В рамках года туризма Узбекистана в России, павильон «Узбекистан» на ВДНХ станет местом проведения знакового роуд-шоу. Мероприятие организовано совместно с министерством культуры и туризма Московской области и пройдет 16 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Событие станет площадкой для установления ценных деловых контактов и создания новых партнерских отношений в сфере туризма. Участники роуд-шоу смогут ознакомиться с новыми возможностями для развития туризма в Узбекистане, обменяться опытом и наладить потенциально продуктивное сотрудничество.

Представители туристического бизнеса смогут принять активное участие в роуд-шоу. Участники узнают о богатом культурном и историческом наследии Узбекистана, новых туристических маршрутах и перспективах для взаимовыгодного сотрудничества.

Заявки от участников принимаются до 15 сентября 2024 года. Для регистрации необходимо написать письмо на электронную почту sukhanova.ana@mosreg.ru. Начало программы в 13:30. Для гостей вход свободный (18+).

Как ранее сообщало министерство культуры и туризма Московской области, Подмосковье получило награду за один из лучших стендов на туристическом форуме «Путешествуй!». Регион стал лауреатом II степени в номинации «Лучшее визуальное оформление выставочного стенда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.