Воспитанница музыкальной школы из Королева стала лауреатом сразу трех конкурсов

сегодня в 16:02

Учащаяся класса фортепиано Кантя Полина стала лауреатом сразу трех конкурсов: лауреатом I степени Международного конкурса «Музыкальная палитра»; лауреатом II степени Международного конкурса инструментального исполнительства «Музыкальный рассвет» и лауреатом II степени Международного конкурса исполнителей «Белый рояль»

Также ученик Детской музыкальной школы микрорайона Юбилейный класса гитары Алексей Ивашов стал лауреатом I степени Международного конкурса «Музыкальная палитра», а воспитанник класса аккордеона Николай Мельников — дипломантом I степени VIII Международного музыкального конкурса им. Р. М. Глиэра.

Ребята смогли проявить свои творческие способности в дружественной атмосфере, побороться за звание лауреата и дипломанта, обзавестись новыми знакомствами и приобрести позитивный опыт участия в интересном музыкальном проекте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.