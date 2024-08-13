Воспитанники Домодедовской детской хореографической школы побывали в Китае

На фестивале «Русский Харбин» в Китайской народной республике побывали воспитанники Домодедовской детской хореографической школы имени Галины Федоровой. Ансамбли «Кураж» и «Задоринка» представили русское национальное искусство, которое очень ценится в Поднебесной, передает пресс-служба администрации городского округа.

«Два коллектива нашей школы, а это 60 человек детей, педагогов и родителей, неделю были в Китае. Путешествие, конечно, запомнится надолго. Была длинная дорога. Вначале мы прибыли в Благовещенск. Потом пересекли реку Амур. Кстати, Амур по-китайски — река черного дракона. Прибыли в провинцию Хэйлунцзян, а потом в Харбин. Встретили нас очень торжественно. Провезли по разным экскурсиям уже в первый день нашего пребывания там. На второй день начался фестиваль. Наши коллективы показали по три номера. Китайским товарищам всё очень понравилось. Было много знакомств, совместных фотографий. Китайцы очень любят русское искусство», — рассказала преподаватель Домодедовской детской хореографической школы Татьяна Зарубина.

Юные танцоры поделились, что посещение этой страны оставило массу впечатлений.

«Обычно мы путешествуем по городам России с коллективом. В Китае, действительно, было очень интересно, увлекательно. Это другая страна, другие люди. Было всё очень сначала непривычно видеть, допустим, иероглифы на зданиях», — рассказала участница ансамбля ложкарей Таисия Никулина.

Юные танцоры поделились, что им пришлось брать с собой тяжелые русские народные костюмы. Но не только. Взяли и специально разукрашенные русской хохломой табуретки. Участницы фестиваля показали отрывки из своих выступлений.

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