Воспитанник музыкальной школы из Красногорска стал лауреатом конкурса

Григорий Григорьев удостоен диплома лауреата II степени.

Призеры конкурса награждаются дипломами, которые дают дополнительные баллы при поступлении в профильные образовательные учреждения культуры и искусства. Также они имеют возможность претендовать на назначение гранта Президента РФ на весь период обучения.

Конкурс «Молодые дарования России» проводится ежегодно с 2006 года среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, которые достигли высоких результатов в обучении и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в России и поддержку учащихся детских школ искусств.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.