Воспитанник музыкальной школы из Красногорска стал лауреатом конкурса
Фото - © пресс-служба Администрации Красногорска
Подведены итоги Общероссийского конкурса «Молодые дарования России» — Всероссийской юношеской олимпиады 2024 года. В число лауреатов конкурса вошел воспитанник детской музыкальной хоровой школы «Алые паруса», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Григорий Григорьев удостоен диплома лауреата II степени.
Призеры конкурса награждаются дипломами, которые дают дополнительные баллы при поступлении в профильные образовательные учреждения культуры и искусства. Также они имеют возможность претендовать на назначение гранта Президента РФ на весь период обучения.
Конкурс «Молодые дарования России» проводится ежегодно с 2006 года среди учащихся и студентов в возрасте от 13 до 19 лет, которые достигли высоких результатов в обучении и направлен на сохранение и развитие системы художественного образования в России и поддержку учащихся детских школ искусств.
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