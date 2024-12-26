Воробьев поздравил детей участников СВО, посетивших Губернаторскую елку

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил с наступающими новогодними праздниками детей участников СВО, которые посетили Губернаторскую елку. Глава региона поприветствовал гостей и пожелал, чтобы в 2025 году исполнились их самые заветные желания, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Воробьев заявил, что в зале собрались самые дорогие люди в Подмосковье — девочки, мальчики, их матери, педагоги, сопровождающие детей. Он отметил, что всех присутствующих ждет настоящая сказка и подарки.

«Хочется пожелать каждому из здесь присутствующих, чтобы все, что задумали, о чем мечтаете, получилось. Мы со своей стороны постараемся сделать так, чтобы эти самые смелые желания, самые смелые мечты были реализованы. Обнимаем вас и поздравляем с наступающими праздниками! Пусть новогодние каникулы пройдут хорошо!», — сказал Воробьев.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Представление «Рождество в Музыколандии»

Представление «Рождество в Музыколандии» посетят около 24 тысяч ребят со всего региона. Это не только дети бойцов СВО, но и те, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Представления пройдут на сцене «Live Арены» в Одинцовском городском округе на протяжении трех дней.

Детям расскажут историю маленькой девочки Насти, которая попала в волшебную страну Музыколандию. Новогоднюю сказку ребятам подарят артисты театра «Кремлевский балет», солисты Большого и Мариинского театров, Большой детский хор им. В. С. Попова, рекордсмены Книги Рекордов России, Гиннеса, суперфиналист шоу «Голос» и другие.

В постановке использовали фрагменты из «Севильского цирюльника» и «Свадьбы Фигаро» Амадея Моцарта, «Щелкунчика» Петра Чайковского, «Святой ночи» Адольфа Адана и «Ave Maria» Франца Шуберта. Шоу сочетает в себе иллюзию, цирк, балет, оперу, русские народные традиции хорового и танцевального искусства, увлекательные интерактивы.

Эмоции гостей

«Мы приехали на праздник всей семьей, вместе с сыном. Мужу дали пригласительный, так как он военнослужащий, и вот мы здесь. Ребенку очень понравилось представление, да и нам, если честно. Все-таки перед Новым годом очень хочется праздника не только детям, но и взрослым», — поделилась впечатлениями Мария Потапова.

Вдова Героя России Ирина Сычева является многодетной мамой. Она привезла на представление двойняшек — 5-летних Алину и Алену, а также 9-летнего сына Кирилла. Старший сын Денис приехать не смог, но ему обязательно передадут подарок от губернатора. Отцом детей является гвардии старший прапорщик 45-й бригады Александр Сычев. Военнослужащий погиб при выполнении боевой задачи в августе 2023 года.

«Очень приятно, что о нас всегда помнят, заботятся. Поэтому, когда деток пригласили на Елку, мы тут же согласились. Такие мероприятия очень для них важны, помогают прочувствовать атмосферу новогодней сказки, радости. Это очень ценно. Огромное спасибо губернатору Андрею Юрьевичу Воробьеву за чудесный праздник! Дети получили удовольствие», — высказалась Ирина Сычева.

Также в «Live Арену» приехали близкие участников СВО и воспитанницы пансиона при Покровском Хотькове ставропигиальном женском монастыре. Губернатор пообщался с гостями.

«Я хочу всем пожелать успехов в следующем году. Мы хотим, чтобы у вас все получалось, чтобы добро побеждало зло!», — сказал детям Воробьев.