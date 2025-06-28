Воробьев: на 42 площадках Подмосковья проходят фестивали в День молодежи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 28 июня в Подмосковье проходит 42 фестиваля, посвященных Дню молодежи. Главную площадку праздника развернули в парке в Пестовском парке в Балашихе, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Организатор мероприятия — министерство информации и молодежной политики Московской области. С адресами и программами фестивалей можно ознакомиться на сайте Деньмолодежи2025.рф.

По словам губернатора, в регионе проживает свыше 2,1 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет. Это активные, целеустремленные, креативные молодые люди, неравнодушные к тому, что происходит в стране, в их родном городе.

«Мы поддерживаем молодежь во всем — от учебы до общественной работы и творчества. И, конечно же, постарались организовать сегодня праздник так, чтобы интересно было каждому. В Московской области работают 42 площадки, а главную мы развернули в замечательном парке в Балашихе», — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что на праздничных площадках можно сыграть в футбол и баскетбол, посоревноваться в экстриме, поучаствовать в творческих викторинах и конкурсах, послушать музыку.

В Пестовском парке 28 июня проходят состязания по уличному футболу (2×2) и баскетболу (3×3), гонки на BMX и самокатах, силовой экстрим, танцы. Кроме того, здесь состоится встреча с представителями Ассоциации ветеранов СВО, творческие мастер-классы, викторины от «Движения Первых» Московской области. В мероприятии принимают участие около 1500 ребят со всего Подмосковья, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской области и Абхазии.

«Я просто в восторге от фестиваля. Программа настолько насыщенная и разнообразная, что каждый найдет что-то для себя. Именно в такой обстановке и нужно проводить День молодежи», — поделилась впечатлениями Вероника Пак из Люберец.

Гостей ждет концерт молодых и перспективных музыкантов со всей России. В том числе для них подготовили выступление победителей музыкального шоу талантов Первого канала «Наша новая музыка». Его курирует Юрий Бардаш.

Кроме того, состоится выступление группы BELOBOKA. Солистка участвует в крупных культурных событиях, среди которых Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ».

На сцене выступают и подмосковные таланты — лауреат всероссийских и международных конкурсов Василиса Бушуева из Подольска и эксперт популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия» Ольга Бурлуцкая из Воскресенска.

Также на концерте выступят Рося Федин, чье творчество уже оценили в проектах «Музыкастинг 3.0» и в творческой мастерской Леонида Агутина. К нему присоединится ВЕРЕНИЦА — яркая артистка, покорившая публику на фестивалях «Дикая Мята» и «RUS_Свет», а также на флагманском форуме министерства информации и молодежной политики Московской области «МЫ — РОССИЯ».

День молодежи в России отмечают в последнюю субботу июня, в 2025 году он пришелся на 28-е число. Впервые День молодежи охватывает все регионы и проходит под лозунгом «Знай. Люби. Гордись. Приумножай».

Он отражает 4 ключевых аспекта: знание истории страны; любовь к Родине через личную вовлеченность и ответственность; гордость за достижения предков, уважение к традициям и сохранение памяти; созидательная активность, приумножающая достижения, которыми богата Россия.