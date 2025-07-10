«Воплощенная добродетель»: писатель Духовский раскрыл секреты Шерлока Холмса

Российский писатель и исследователь серии книг о Шерлоке Холмсе Даниил Духовский заявил, что в советских переводах упускается множество важных нюансов образа и поведения этого легендарного детективного персонажа, сообщает «Сноб» .

«Шерлок Холмс при всей своей сложности — воплощенная добродетель. В парадигме Конан Дойла зло не может победить в финальной битве. Это довольно ясно следует из эсхатологических и житейских убеждений писателя», — сказал Духовский, отвечая на вопрос, почему в финале Холмс все же победил своего антагониста Мориарти.

Кроме того, по словам исследователя, этот герой был нарисован Дойлем значительно более религиозным, чем это может показаться русскоязычному читателю. Он как будто ясно осознает присутствие высших сил и понимает, что они выше бренного материалистического мира человека.

Вполне в духе викторианской эпохи книги Конан Дойля склонны и к мистицизму. В рассказах о Шерлоке Холмсе встречаются эпизоды с описанием спиритических сеансов и посмертными фотографиями.

Артур Конан Дойл умер 7 июля 1930 года. Помимо писательства, он был практикующим врачом.