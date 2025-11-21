Волонтеры Раменского провели программу для детей накануне Дня матери

Праздник был приурочен ко Дню матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября.

Программа включала несколько активностей для дошкольников. Дети участвовали в танцевальной программе под музыкальное сопровождение. В рамках творческой мастерской малыши изготавливали подарки для мам — шкатулки-открытки — собственными руками.

Каждый участник мероприятия получил временную татуировку-переводилку в качестве сувенира. Завершился праздник просмотром мультипликационных фильмов, посвященных теме материнства.

Организаторы подчеркнули воспитательное значение мероприятия, направленного на формирование у детей уважительного отношения к матерям. Акция стала частью подготовки к празднованию Дня матери в Раменском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.