Волонтеры провели экоспектакль для школьников во Фрязине

«Воспитание культуры ответственного и бережного отношения к природе у детей и взрослых — важное направление социальных проектов „Газпромнефть-СМ“. Наши волонтеры используют современные и творческие форматы: экоспектакль — отличный пример нестандартного и креативного подхода команды. Благодаря инициативе и неравнодушию сотрудников акции становятся с каждым годом масштабнее и вовлекают все больше местных жителей и партнеров», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Интерактивный экоспектакль для юных жителей наукограда разработали и организовали сотрудники Московского завода смазочных материалов. Они в игровой форме познакомили детей с флорой и фауной родного края, рассказали о важности заботы о природе.

Спектакль стал новым этапом образовательного экопроекта для детей школьного возраста, который реализует «Газпромнефть-СМ» в Подмосковье и Омске. Специалисты проводят уроки орнитологии, образовательные семинары и творческие мастер-классы по изготовлению поделок из экологичных материалов.

«Экологическое просвещение — неотъемлемая часть формирования культуры и мировоззрения будущих поколений. Именно оно помогает понять собственную роль в сохранении природы. Сотрудники „Газпромнефть-СМ“ ежегодно организуют в городском округе Фрязино масштабные субботники, а также проводят для наших детей интересные и полезные экоакции и мероприятия. Это важный вклад как в продвижение философии бережного отношения к окружающей среде, так и создание здоровых экопривычек с раннего возраста», — заявила Юлия Шувалова.

Постановка состоялась во Фрязинской детской школе искусств, где ранее при поддержке компании был открыт новый концертный зал.