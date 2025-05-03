Волонтеры Подмосковья участвуют в памятных мероприятиях в парке «Патриот»

На территории парка «Патриот» активисты Всероссийского общества охраны природы, волонтеры Подмосковья и участники «Движения Первых» в количестве более 500 человек высадили геоглиф, посвященный Великой Победе. Об этом рассказала министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Акция при участии подмосковных волонтеров состоялась 3 мая. Геоглиф — это фигурный или геометрический узор, нанесенный на землю. По словам Швелидзе, участники акции высадили надпись «80 лет Победы», а рядом с ней пятиконечную звезду, которая является символом победы.

«Парк „Патриот“ в Одинцове — это уникальный культурно-исторический комплекс, который является одним из основных центров патриотического воспитания в нашей стране. Конечно, на его территории проходят одни из самых масштабных акций в честь 80-летия Великой Победы. Приятно видеть, как к этим мероприятиям присоединяется наша подмосковная молодежь. Сегодня более 150 волонтеров смогли не только почтить память погибших за Родину солдат, но и внести вклад в озеленение Московской области», — рассказала Швелидзе.

Для высадки участники акции использовали именные саженцы дерена и пузыреплодника. Каждый саженец посвящен тому или иному герою Великой Отечественной войны и бойцам СВО.

Начиная с 3 мая, в парке «Патриот» начал работать «Поезд Победы» — первая в мире иммерсивная инсталляция, находящаяся внутри состава. Посетители смогут погрузиться в эпоху военного времени в десяти тематических вагонах, каждый из которых посвящен своему событию.

Более 1200 волонтеров будут помогать жителям Подмосковья и туристам организовывать экскурсии, которые можно будет посетить в период с 3 по 7 мая. На местах волонтеры будут следить за комфортом посетителей, отвечать на все вопросы, а также раздавать георгиевские ленточки всем желающим.

Фото - © Пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области

«Поезд Победы» начал курсировать по российским регионам и Белоруссии с октября 2020 года. В 2025 году на пути следования появилась еще одна локация — Абхазия. За пять лет поезд проехал более 200 тысяч километров, а погрузиться в историческое время смогли более 1 млн 220 тысяч человек.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.