Волоколамский коллектив «Сувенир» стал лауреатом международного конкурса

В Москве состоялся Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Московское время», на котором успешно выступил коллектив из Волоколамска «Сувенир», сообщили в пресс-службе округа.

Танцоры Центра культуры и творчества «Родники» представили на суд профессионального жюри композиции «Чибатуха» и «Ложки».

По итогам конкурса волоколамский коллектив удостоен диплома лауреата 2 степени в номинации «Народно-стилизованный танец, смешанная группа».

Также коллектив был награждён специальным призом — тремя бесплатными путёвками на конкурс «Достижение», который пройдёт в Казани в этом году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.