Волоколамск примет участие в проекте «Александрова дорога: от Руси до России»

17 августа у стен Волоколамского кремля состоится праздник, который пройдет в рамках федерального проекта «Александрова дорога». Начало праздника в 13:00, вход свободный. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Проект «Александрова дорога» реализуется при поддержке министерства природных ресурсов и экологии России. В этом году он проходит с 3 августа по 12 сентября и посвящен 300-летию со дня перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Санкт-Петербург. Называется праздник «Александрова дорога: от Руси до России». Это конно-музыкальная фантазия о жизни двух великих исторических личностей — Александре Невском и Петре Великом. Мероприятия проекта пройдут в 8 городах России, среди которых подмосковный Волоколамск.

В субботу, 17 августа, всадники прибудут в Волоколамск, где по традиции пройдет большое праздничное мероприятие. Команда профессиональных наездников и реконструкторов в исторических костюмах продемонстрируют высококлассную конную подготовку, трюки и мастерство джигитовки. Зрители окунутся в атмосферу далекого прошлого: увидят Императора Петра Великого, принимающего парад-смотр драгун, побывают на балу, посмотрят на дружеские состязания воинов Александра Невского и станут свидетелями победы русского войска над иноземным врагом. Спектакль пройдет в сопровождении живой музыкой. Группа LaVerden исполнит средневековую музыку, а квартет «Барокко-ассамблея» — музыкальные произведения XVIII века.

Организаторы проекта: министерство природных ресурсов и экологии РФ, Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (МГИМО), Фонд сохранения и популяризации наследия Святого благоверного князя Александра Невского «Александрова гора», Храм Святого благоверного князя Александра Невского при МГИМО, Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль».

В поддержке проекта участвуют: Росзаповедцентр Минприроды России, Правительство Московской области, Администрация Волоколамского городского округа, Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата.

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