Волгоград отметит День России забегом с флагами и концертом

сегодня в 15:23

Праздничные мероприятия ко Дню России начнутся в Волгограде 10 июня. Главные события пройдут 12 июня в ЦПКиО и на других городских площадках, сообщает novostivolgograda.ru .

С 10 июня в Волгограде стартуют мероприятия ко Дню России. Выступления пройдут в музыкальных учреждениях, драматических театрах и домах культуры в разных районах города.

Главные торжества запланированы на 12 июня. В ЦПКиО в 10:00 начнется забег с флагами на дистанцию 1 км. Участие бесплатное, с собой нужно взять флаг России.

Первые шесть финишеров в каждой категории получат грамоты и подарки. В 12:00 перед автодромом откроют выставку ретроавто, в 14:00 начнется концерт, а в 17:40 в парке развернут большой флаг России.

Завершится программа в ЦПКиО дискотекой. Также 12 июня в Волгограде откроют сквер Симбирцева после реконструкции.

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