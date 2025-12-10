Воланд и Дракула названы самыми привлекательными антигероями в книгах

Дейтинг-сервис VK Znakomstva и платформа «Литрес» провели опрос, в ходе которого выяснили, каких антигероев классической литературы россияне считают наиболее привлекательными. Лидерами стали Воланд из «Мастера и Маргариты» и граф Дракула, сообщает Сноб .

Согласно результатам исследования, 80% опрошенных признались, что симпатизируют книжным антигероям. В русской классике самым привлекательным персонажем назван Воланд из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В зарубежной литературе лидирует граф Дракула из произведения Брэма Стокера.

В пятерку популярных антигероев русской литературы также вошли Остап Бендер из «Двенадцати стульев», Григорий Печорин из «Героя нашего времени», Родион Раскольников из «Преступления и наказания» и Азазелло из «Мастера и Маргариты». Среди зарубежных персонажей в топ-5 оказались профессор Мориарти, Дориан Грей, Мефистофель, кардинал Ришелье, Эдмон Дантес и Виктор Франкенштейн.

Респонденты чаще всего отмечали привлекательность таких типажей, как «гений-манипулятор», «трагический антигерой» и «харизматичный лидер». Вступить в отношения с подобными героями хотели бы 56% участников опроса.

Среди наиболее привлекательных черт антигероев россияне выделили харизму и обаяние, свободомыслие, умение добиваться целей, прямолинейность, страстность и самоуверенность. При этом 30% опрошенных считают, что антигерой должен искупить свою вину в финале произведения, иначе они разочаровываются в книге.