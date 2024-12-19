Вокальный коллектив из Реутова занял первое место на областном конкурсе

Конкурс «Таланты и поклонники» — часть масштабного Фестиваля художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность».

В состав коллектива входят ученики 10 школы от 8 до 17 лет. Он был создан в сентябре 2023 года, но за такой недолгий срок уже показал отличный уровень подготовки. Семь участников коллектива могут по праву гордиться заслуженными победами в конкурсах различных уровней, таких как: 1 место в Областном фестивале песни в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные таланты Московии»; Гран-при на Международном фестивале-конкурсе вокального искусства «Созвездие талантов» и других.

После победы в областном Фестивале художественного творчества учащихся и воспитанников образовательных учреждений Московской области «Детям Подмосковья — безопасную жизнедеятельность» коллектив готовится представлять область на Всероссийском этапе в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.