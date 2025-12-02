Вокальная студия «Женский каприз» выступит в Бронницах 13 декабря

Концерт вокальной эстрадной студии «Женский каприз» из Наро-Фоминска пройдет 13 декабря в Культурно-досуговом центре Бронниц. Мероприятие посвящено Году Героев Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

13 декабря в среду в Культурно-досуговом центре «Бронницы» состоится концерт «Память в сердцах поколений» вокальной эстрадной студии «Женский каприз» из города Наро-Фоминск. Начало запланировано на 15:00, вход свободный, мероприятие доступно для всех возрастов.

«Женский каприз» — это сформировавшийся вокальный коллектив с собственными традициями и репертуаром. Участники не только поют, но и танцуют, играют на музыкальных инструментах, изучают театральное искусство, актерское и режиссерское мастерство. Воспитанники студии неоднократно занимали призовые места и получали Гран-При на престижных фестивалях и конкурсах, их имена известны за пределами округа.

Концерт приурочен к Году Героев Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он направлен на сохранение и популяризацию исторической памяти, а также подчеркивает важность культурного наследия в формировании национальной идентичности и патриотического сознания.

