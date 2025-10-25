Вокалисты Жуковской ДШИ № 1 стали лауреатами Московского областного фестиваля

Конкурс вокалистов проходил в стенах Московского областного базового колледжа им. А. Н. Скрябина в городском округе Электросталь.

Ученики ЖДШИ № 1 Петр Кощеев, Светлана Судакова и Алиса Рябова стали лауреатами III степени, а Алена Курбатова и Анна Бесчастнова получили дипломы конкурса.

В условиях большой конкуренции достижения юных вокалистов Жуковского становятся наиболее значимы, ведь в средней группе состязались 45 участников из разных городов Московской области.

В подготовке к выступлениям молодым певцам помогла преподаватель Ольга Стародубцева, а в роли концертмейстеров выступили Амина Ахмадиева и Ирина Елина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.