Вокалисты Жуковской ДШИ № 1 стали лауреатами Московского областного фестиваля
Фото - © Жуковская Детская школа искусств №1
Обучающиеся Жуковской детской школы искусств № 1 успешно выступили на Московском областном открытом фестивале-конкурсе академического и народно-певческого искусства «Песня-душа моя…», передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Конкурс вокалистов проходил в стенах Московского областного базового колледжа им. А. Н. Скрябина в городском округе Электросталь.
Ученики ЖДШИ № 1 Петр Кощеев, Светлана Судакова и Алиса Рябова стали лауреатами III степени, а Алена Курбатова и Анна Бесчастнова получили дипломы конкурса.
В условиях большой конкуренции достижения юных вокалистов Жуковского становятся наиболее значимы, ведь в средней группе состязались 45 участников из разных городов Московской области.
В подготовке к выступлениям молодым певцам помогла преподаватель Ольга Стародубцева, а в роли концертмейстеров выступили Амина Ахмадиева и Ирина Елина.
