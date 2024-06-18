Вокалисты Павловского Посада стали лауреатами Международного конкурса

Музыканты из Павловского Посада продемонстрировали мастерство пения на проедшем в Москве Международном конкурсе детского и юношеского творчества «Семь нот». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Павловский Посад.

Мероприятие прошло в Центральном Доме работников искусств. Павловский Посад представил детский вокальный коллектив «Светлячок». Участие приняли руководитель Александр Кустовой и его воспитанник Мирослав Вощанкин. Они стали лауреатами 1 степени в каждом выступлении.

В жюри входили известные деятели искусств: Петр Елфимов, Анжелика Алферова, Андрей Солод, Алексей Ольханский, Алина Малина. Они положительно отозвались о выступлении участников из Павловского Посада.

Александр и Мирослав будут участвовать в гала-концерте и могут претендовать на звание гран-при конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.