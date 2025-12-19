сегодня в 19:04

Вокалисты из Раменского округа выиграли гран-при и призовые места на конкурсе в Туле

Воспитанники творческих коллективов Раменского округа завоевали гран-при и призовые места на Международном фестивале-конкурсе искусств «International Artistic Days In Russia» в Туле, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники творческих коллективов под руководством заслуженного работника культуры Московской области Елены Клековой приняли участие в Международном фестивале-конкурсе искусств «International Artistic Days In Russia», который прошел в Туле.

Гран-при в номинации «Jazz vocal» получила Мария Гусева. Екатерина Бырька стала лауреатом III степени, представляя народный коллектив «Вокальная студия». Анна Зотова из коллектива «Аллегрята» завоевала диплом лауреата II степени.

Лауреатами III степени также стали солисты вокального коллектива «Аллегро»: Милена Найденешева, Роман Сямин, Евгения Бырька и Виктория Найденешева. Квартет «4 сезона» в составе Милены Найденешевой, Романа Сямина, Евгении Бырька и Виктории Найденешевой получил аналогичную награду.

Конкурсантов подготовили руководитель Елена Клекова и концертмейстер Виктор Гусев. Организаторы отметили высокий уровень подготовки участников коллективов «Вокальная студия», «Аллегро» и «Аллегрята».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.