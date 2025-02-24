Вокалисты из Орехово-Зуева стали лауреатами фестиваля-конкурса «Голос Победы»

В г. Раменское состоялся финал и гала-концерт областного патриотического фестиваля-конкурса «Голос Победы». Эстрадный хор «mp3» ДШИ им. Якова Флиера из Орехово-Зуевского округа (руководитель П. А. Мелихов, преподаватель М. В. Дзидзигури) стал лауреатом I премии. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На гала-концерте ребята исполнили песню «Гостомельский десант» памяти Героя России Алексея Осокина из Орехово-Зуева.

Поддержать хор приехали автор слов песни, социальный координатор государственного фонда «Защитники Отечества» Юлия Дубинина и отец Героя Николай Леонидович Осокин.

«Спасибо за исполнение, Вы лучшие! Спасибо Юлие Дубининой, автору слов. Самые теплые слова Ольге Алексеевне Андреевой за прекрасных, искренних исполнителей песни, за патриотизм», — отметил Николай Осокин.

Также в номинации «Художественное слово» лауреатом II степени стала руководитель театрального коллектива «АванСцена» Алеся Бурлакова, а лауреатом III степени ее ученик, Арсений Подушкин.

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