Военный марш «Ленинград» откроет шоу «Поющие мосты» в Петербурге

В ночь с пятницы на субботу в Санкт-Петербурге пройдет звуковое шоу «Поющие мосты», посвященное Дню окончания Ленинградской битвы. Программа начнется с исполнения военного марша «Ленинград» и других композиций, связанных с историей города, сообщает газета «Петербургский дневник» .

В ночь с пятницы на субботу на Дворцовом мосту в Санкт-Петербурге состоится шоу «Поющие мосты», приуроченное к годовщине окончания Ленинградской битвы. Музыкальная программа откроется в 1:10 исполнением «Гимна Великому городу» из балета «Медный всадник» Рейнгольда Глиэра.

Главным событием вечера станет военный марш «Ленинград» Дмитрия Перцева, в котором звучит инструментальная цитата из песни Василия Соловьева-Седого «За заставами ленинградскими». Дирижер военных парадов Павел Гернец рассказал, что этот марш стал музыкальной визитной карточкой города и исполнялся в разных странах, где выступали военные музыканты.

В программе также прозвучит песня Анатолия Лепина на слова Павла Шубина «Ленинград мой» в исполнении Вадима Козина. Композитор писал, что эта песня должна быть простой и трогательной, чтобы доходить до сердца каждого защитника города.

Завершит шоу инструментальная версия «Вечерней песни» Василия Соловьева-Седого, известной также как «Слушай, Ленинград...» и «Город над вольной Невой». Это произведение исполняли многие известные артисты, а в 1981 году на его основе был создан гимн болельщиков «Зенита».

Шоу «Поющие мосты» проводится с 2016 года при поддержке комитета по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга. За это время мероприятие посетили более 20 млн человек. Губернатор Александр Беглов отметил, что за десять лет шоу стало одной из самых любимых летних традиций города.