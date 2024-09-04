Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа получил всероссийскую награду

сегодня в 14:06

Военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа получил награду всероссийского конкурса музеев образовательных организаций «Солдаты великого Отечества». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

Конкурс проводится ежегодно в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память» и направлен на противодействие попыткам фальсификации истории, сбережение исторического опыта и формирование традиционных ценностей. Церемония награждения проходила в музее-заповеднике «Бородинское поле» в Можайске.

В этом году на конкурс было представлено 38 работ из Московской области. Среди них особо отметился военно-исторический музей Сергиево-Посадского колледжа, который под руководством преподавателя истории и участника поисковых отрядов Ольги Новоселовой был удостоен почетной грамоты. Музей Сергиево-Посадского колледжа создается силами студентов и преподавателей. Здесь регулярно проводятся открытые уроки и тематические встречи.

«Участие в работе музея помогает студентам глубже понять историю, вдохновиться подвигами участников Великой Отечественной войны и увековечить память участников специальной военной операции на Украине», — заявили в руководстве учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.