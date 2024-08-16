Водонапорная башня железнодорожной станции Мытищи попала под охрану
Фото - © Главное управление культурного наследия Московской области
В Мытищах сохранят водонапорную башню, распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области утверждено охранное обязательство, сообщили в пресс-службе ведомства.
Построенная в конце XIX века по проекту известных архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица, водонапорная башня Мытищинского вагоностроительного завода является не просто техническим сооружением, но и настоящим украшением города.
Она привлекает внимание своим краснокирпичным фасадом, а также своим местоположением — именно ее видят жители и гости города, прибывая на станцию Мытищи.
Башня, признанная объектом культурного наследия Московской области, является частью истории и символом промышленного прошлого Мытищ. В настоящее время она не используется по назначению, но находится в хорошем состоянии. Внутри сохранились оригинальные резервуары для воды, которые напоминают о ее богатой истории.
Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал особенности региона.
«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.