Водонапорная башня железнодорожной станции Мытищи попала под охрану

Построенная в конце XIX века по проекту известных архитекторов Льва Кекушева и Иллариона Иванова-Шица, водонапорная башня Мытищинского вагоностроительного завода является не просто техническим сооружением, но и настоящим украшением города.

Она привлекает внимание своим краснокирпичным фасадом, а также своим местоположением — именно ее видят жители и гости города, прибывая на станцию Мытищи.

Башня, признанная объектом культурного наследия Московской области, является частью истории и символом промышленного прошлого Мытищ. В настоящее время она не используется по назначению, но находится в хорошем состоянии. Внутри сохранились оригинальные резервуары для воды, которые напоминают о ее богатой истории.

Охранным обязательством установлены требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ, необходимые для его сохранения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.