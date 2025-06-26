Во Фрязинском лесопарке пройдет мероприятие «Молодежь. Спорт. Парк!»

28 июня в Фрязинском лесопарке состоится яркое событие — «Молодежь. Спорт. Парк!». С 14:00 до 18:00 вас ждет насыщенная программа, которая объединит спорт, творчество и добрые дела, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Начало мероприятия ознаменуется экологическим квизом, где участники смогут проверить свои знания о природе и защите окружающей среды. Параллельно на спортивной площадке развернется турнир по стритболу — отличная возможность проявить ловкость и командный дух.

Координатор волонтеров Подмосковья поделится опытом и расскажет, как каждый может внести вклад в развитие добровольческого движения. Для тех, кто хочет выразить благодарность старшему поколению, пройдет мастер-класс по созданию подарков для ветеранов Великой Отечественной войны.

Любители интеллектуальных игр смогут принять участие в увлекательной игре «Приумножай», а в рамках акции «Письмо Героям» все желающие напишут теплые слова участникам специальной военной операции.

Завершится день зажигательной дискотекой и караоке, где можно будет отдохнуть, потанцевать и спеть любимые песни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.