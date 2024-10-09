Во Фрязине стартует выставка картин художника Константина Москалева 12 октября

Константин Москалев — выпускник фрязинской средней школы № 3. В 1987 году окончил Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ленина (художественно-графический факультет). С тех пор работает в гимназии (бывшая школа № 6), где уже 37 лет преподает изобразительное искусство.

На данный момент Москалев является учителем высшей категории, членом Международного художественного фонда и союза художников Подмосковья.

Константин Москалев развивал таланты юных художников, среди которых есть архитекторы, дизайнеры и иконописец.

Работы художника выставлялись в галереях Москвы и других городов, а также регулярно представлены на выставках во фрязинском музее.

Вход свободный (0+).

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