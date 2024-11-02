Во Фрязине проведут первый джазовый фестиваль-конкурс среди артистов Подмосковья

Администрация городского округа Фрязино, Союз композиторов Евразии и компания «Газпромнефть — смазочные материалы» совместно проведут первый джазовый фестиваль-конкурс во Фрязинской детской школе искусств. В рамках масштабного музыкального праздника объединятся свыше 100 молодых артистов из различных городов Московского региона.

«Важно, что фестиваль ориентирован именно на детей и позволяет создать еще больше возможностей для их всестороннего развития в родном городе. Для кого-то этот музыкальный праздник окажется первым этапом большого профессионального пути. Мы стремимся превратить наш наукоград в особую точку на карте, где хочется жить и реализовывать самые смелые и большие планы», — подчеркнул глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Участники и члены жюри

В конкурсе поучаствуют коллективы и сольные артисты музыкальных колледжей и училищ, детских школ искусств. Оценивать конкурсантов будет жюри из педагогов, композиторов и известных артистов. Работу экспертов возглавит пианист, профессор Российской академии музыки им. Гнесиных и один из основателей джазового образования в России Игорь Бриль.

«Наш фестиваль — это уникальная площадка, где каждый участник может получить настоящий „урок музыки“. Научиться играть джаз только в музыкальном классе нельзя. Этому искусству нужна сцена, зрители, драйв, аплодисменты. Количество заявок на участие в конкурсе превзошло наши ожидания. На фестивале выступят студенты Российской академии музыки им. Гнесиных, воспитанники „Академии джаза“ и многих других образовательных учреждений Московского региона», — сказал народный артист Российской Федерации, председатель жюри Игорь Бриль.

Он выразил уверенность в том, что конкурсанты удивят жюри своими способностями не меньше.

Поддержка «Газпромнефти-СМ»

«Газпромнефть-СМ» занимается комплексной реализацией проекта поддержки одаренных детей и создания условий для их творческой самореализации во Фрязинской детской школе искусств. Благодаря компании в одном из старейших образовательных и культурных учреждений города была реконструирована сценическая площадка, а также появилось современное профессиональное оборудование. Модернизация концертного зала позволила школе как заниматься образовательной деятельностью, так и проводить мероприятия всероссийского уровня.

«„Газпромнефть-СМ“ традиционно поддерживает инициативы, направленные на развитие талантливых молодых людей. Большую работу мы ведем совместно с администрацией Фрязина: создание для молодежи перспектив в родном регионе, условий для творческой и личностной самореализации — наша общая цель. В городе, где интересно и комфортно, где есть множество путей для раскрытия своего потенциала, хочется жить и строить будущее. Это важно для людей любого возраста, особенно — для подрастающего поколения», — отметил генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Кроме того, вместе с педагогами школы компания выпустила интерактивный цифровой навигатор. Он помогает родителям определяться с выбором вида искусства для ребенка. Проект реализуют в рамках программы социнвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».