Во Фрязине пройдет мероприятие «Зимние рекорды»

21 декабря во Фрязинском лесопарке пройдет незабываемое мероприятие под названием «Зимние рекорды». Это событие станет настоящим праздником для всех любителей зимних видов спорта и здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участие в этом событии позволит не только познакомиться с героями, которые достигают высоких результатов на международных соревнованиях, но и задать им интересующие вас вопросы. Это отличная возможность для вдохновения и обмена опытом.

Отдельное внимание стоит уделить фотозоне «Подарки Деда Мороза», где все желающие смогут сделать яркие и веселые фотографии. Этот уголок создаст атмосферу настоящего зимнего волшебства и праздника, и, конечно же, станет прекрасным местом для создания незабываемых воспоминаний.

Для настоящих любителей спорта и активного отдыха будет организована выставка «Российские спортсмены — чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по зимним видам спорта». Вы сможете увидеть достижения известных фрязинских спортсменов, которые прославили наш город на международной арене и вдохновить молодое поколение на занятия спортом.

Кроме того, для всех желающих пройдет серия захватывающих соревнований по спортивному ориентированию. Это не только проверка силы и ловкости, но и отличный способ проверить свои навыки в навигации и командной работе. Мастер-класс по спортивному ориентированию на лыжах позволит вам освоить технику, а веселые зимние эстафеты добавят нотку азарта и веселья к общему спортивному настроению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.