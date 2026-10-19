Во Фрязине открыли детскую библиотеку после модернизации

Детская библиотека на Центральной улице во Фрязине открылась 16 октября после модернизации по федеральному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Библиотека входит в Централизованную библиотечную систему Фрязина. До ремонта ее материально-техническая база была изношена, помещения не были адаптированы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Не хватало отдельных зон для тихого чтения, мастер-классов, интерактивных занятий и групповой работы, а техника и книжный фонд нуждались в обновлении.

Дизайн обновленной библиотеки посвятили космосу. Пространство оформили в сине-голубых тонах с изображениями звездных орбит и космических кораблей. Помещения теперь можно трансформировать под разные мероприятия. Для образовательных и игровых программ установили интерактивные стол и панель, а также мультимедийный интерактивный комплекс «Ракета».

В ходе модернизации перепланировали помещения, выделили функциональные зоны, заменили окна и подоконники, смонтировали современное освещение. Для маломобильных посетителей оборудовали специальный санузел и входной тамбур с безбарьерным доступом.

Библиотека получила корпусную мебель с учетом возраста читателей, новые книжные стеллажи, мягкую мебель для зон чтения и оргтехнику для сотрудников. Фонд пополнили современными изданиями детской литературы. Обновленное пространство предназначено для чтения, творческих занятий, общения и обучения работе с информацией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.