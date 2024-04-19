Во Фрязине открыли декаду патриотических мероприятий концертом группы «Наши»

Ярким рок-концертом группы «Наши» с Русланом Осташко во Фрязине открыли декаду патриотических мероприятий, посвященных всем Героям нашей страны, передает пресс-служба администрации городского округа.

Тем, кто в далеком 1945-м завоевал Великую Победу, и тем, кто сейчас борется за свободу, независимость и безопасность России.

Группа «НАШИ» — музыкально-патриотический проект общественного деятеля, ведущего 1-го канала Руслана Осташко. Концерт прошел в рамках тура «Своих не бросаем» — серии концертных выступлений по 24 городам России.

На концерте в ДК «Исток» присутствовали участники СВО, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию в госпиталях Подмосковья и Москвы. Зал стоя приветствовал Героев, благодарил за подвиги и мужество. Руслан Осташко призвал ценить каждого из ребят, кто защищает нашу мирную жизнь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.